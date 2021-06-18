Компания АО «Восточный Порт» завершает возведение самых масштабных ветрозащитных сооружений на Дальнем Востоке

Масштабный проект планируется реализовать до конца 2021 года.

АО «Восточный Порт» – крупнейший в России терминал с высокотехнологичной перевалкой угля – приступило к реализации финального этапа проекта по строительству ветропылезащитных заграждений вокруг специализированного угольного комплекса предприятия. До конца 2021 г. портовики возведут ветрозащитные сооружения в районе 49-го причала, а также с южной и восточной сторон периметра комплекса общей протяженностью 1206 м и площадью панелей около 27 000 кв. м. В рамках сопутствующих работ специалисты выполнят вертикальную планировку, возведут подпорную стену рядом с автодорогой, проведут благоустройство и озеленение территории. Объем инвестиций в строительство объекта составит более 800 млн рублей.

В конце 2020-го года компания завершила установку ветропылезащитных сооружений по периметру Третьей очереди специализированного угольного комплекса протяженностью без малого 1600 м и площадью экранов около 32 000 кв. м, закрыв со стороны суши границы производственной площадки. Объем инвестиций по выполнению работ составил 850 млн рублей.

Ветропылезащитные сооружения по периметру производственных площадок АО «Восточный Порт» составляет основу системы экологической безопасности стивидорной компании. В создании объектов проекта специалисты опираются на лучшие мировые практики, применяя математическое моделирование с учетом розы ветров бухты Врангеля. Для устройства фундаментов, способных выдержать колоссальную ветровую нагрузку и надежно удержать 20-метровые экраны, через каждые 6 м производится монтаж буроинъекционных свай на глубину от 12 до 18 м. Такая технология применяется специалистами для максимальной устойчивости сооружения. Множество мелких отверстий в металле и между панелями перераспределяют потоки ветра в различных направлениях и не позволяют мелкой фракции угля выйти за пределы погрузочного комплекса. В сентябре прошлого года защитные экраны «Восточного Порта» прошли первое «боевое крещение», успешно выдержав натиск стихии во время прохождения двух мощнейших тайфунов – «Майсак» и «Хайшен» со скоростью ветра свыше 40 м/с.

Завершение строительства ветропылезащитных сооружений на южном и восточном «направлениях» в текущем году ознаменует окончание реализации самого масштабного на сегодняшний день проекта на Дальнем Востоке. Данный проект является одним из важных элементов целого комплекса мер, направленных на предотвращение попадания в окружающую среду мелкой фракции угля на всех стадиях его обработки, хранения и отгрузки.

СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 млн тонн угольной продукции.

АО «Восточный Порт» на всех этапах перегрузки угля на морской транспорт применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной деятельности на окружающую среду. В частности, это закрытые вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии, пересыпные станции с системами аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов.

Экологическая безопасность предприятия также обеспечивается аспирационными системами, системами сухого тумана и орошения угольных штабелей водяными пушками и снегогенераторами. По периметру терминала установлены 20-метровые металлические ветрозащитные экраны общей длиной 3 километра. Сегодня это самые масштабные защитные сооружения на Дальнем Востоке.

АО «Восточный Порт» - первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие микрорайона Врангель, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».