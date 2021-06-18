ФК «Динамо-Владивосток», призванный заменить «Луч», подписал первого футболиста

Проблема с отсутствием официального футбольного клуба в Приморье решена. Фото: Вадим ПОПОВ

Приморье не останется без футбола. И более того, край намерен дойти до Премьер-лиги. Новый футбольный клуб «Динамо-Владивосток» готовится покорять спортивные высоты сразу после формирование команды, которая появится уже этим летом. Первые игры состоятся в августе. Об этом было рассказано 18 июня на пресс-конференции, посвященной возрождению футболу в Приморье, передает корреспондент «КП – Владивосток».

ПРИМОРЬЮ НЕ ХВАТАЕТ БОЛЬШОГО ФУТБОЛА

Год назад в крае перестали существовать четыре топовых спортивных клуба: хоккейный «Адмирал», баскетбольный «Спартак-Приморье», волейбольная «Приморочка» и, конечно, футбольный «Луч». Приморские болельщики остались без спорта, драйвовых эмоций и походов на стадионы, а местные спортсмены лишились шанса показать себя и реализовать свои возможности.

Но время идет, и ситуация меняется. В Приморье вернулось спортивное общество «Динамо», которое и занялось возрождением футбола в крае. 31 октября 2020 года генерал-майор полиции региона Олег Стефанков стал председателям футбольного клуба «Динамо» во Владивостоке. Он честно рассказал, что сначала началось восстановление элементов инфраструктуры для возможности проведения спортивных мероприятий, и это вновь подарило надежду.

– Осознавая, что болельщикам Приморского края не хватает большого нашего российского футбола, было принято решение о создании профессиональной футбольной команды «Динамо-Владивосток», – сказал Стефанков.

Он также отметил, что инициативу поддержал и центральный совет «Динамо», и губернатор Приморья Олег Кожемяко, и владелец «Терминала Астафьева», член регионального совета «Динамо», президент ФК «Динамо-Владивосток» Руслан Кондратов. Была проделана большая организационная работа, но уже сейчас руководители команды готовы делиться планами на будущее: «Динамо-Владивосток» обязательно примет участие в Чемпионате России по футболу. Олег Стефанков вспомнил, что в 50-60-х годах прошлого века владивостокское «Динамо» неоднократно побеждало на региональных чемпионатах и спартакиадах.

– Возрождая команду, мы возрождаем спортивные традиции «Динамо» и приморского футбола в целом! Мы приглашаем всех на игры и ждем любителей этой прекрасной игры уже в августе этого года.

Руслан Кондратов отметил, что с новым клубом начинается новая история. «Динамо-Владивосток» должен заявить о себе, начать радовать болельщиков и, при этом, быть максимально прозрачным для руководства. Руслан Кондратов убежден – Приморье достойно хорошего спортивного будущего:

– Я уверен, под крылом большой федеральной структуры «Динамо» мы создадим профессиональную команду, которая будет радовать болельщиков победами.

На пресс-конференции 18 июня была представлена новая команда, в том числе главный тренер «Динамо-Владивосток». Фото: Вадим ПОПОВ

СПРАВЯТСЯ С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ

Генеральный директор клуба, футболист-селекционер Евгений Алхимов представил тренера команды Сергея Бойко и рассказал, что «Динамо» ответственно подошло к выбору тренера. Были и другие кандидаты на эту должность, но выбор пал на профессионала, который посвящает себя этому делу.

– Я ни капельки не жалею и уверен на 100 процентов, что с те задачами, которые перед нами поставлены, мы справимся.

Сам же Сергей Бойко поведал, что сейчас они находятся на этапе селекции, которую начали с просмотра всех приморских ребят. По словам тренера, это сложный процесс, потому что все спортсмены сейчас играют в других регионах. Но многие хотят вернуться во Владивосток. Также руководство клуба уделяет внимание и детским школам, где вполне можно заметить перспективных игроков.

Когда спортсмены будут выбраны, они отправятся на отбор в Подмосковье, где будет формироваться сама команда. Хотя, как признался Сергей Бойко, первый официальный контракт с футболистом уже подписан. В команду «Динамо-Владивосток» вошел один из лучших бомбардиров ПФЛ Георгий Журавлев.

Как только состав будет полностью утвержден, футболисты начнут готовиться к старту Первенства России по футболу среди команд Второго дивизиона ФНЛ.

–Произошел ряд реформ, такой лиги как ПФЛ уже не будет, это будет ФНЛ. В ФНЛ есть Первый дивизион, есть Второй дивизион. 80 команд принимают участие в этих дивизионах, поделили на четыре группы. Мы участники зоны «Центр» третьей группы. У нас есть достаточное количество конкурентов, которые давно стремятся выйти в первый дивизион ФНЛ, поэтому нам потребуется время, осмотреться, провести скаутинг этих команд и сформировать точечные цели. Тот состав и тот объем средств, который мы для себя сегодня определили, позволяет нам поставить задачу о нахождении в пятерке первых команд по окончанию первого круга, – поделился управляющий спортивным обществом «Динамо» Эдуард Сандлер среднесрочными планами.

Руководство ФК пообещало, что первые игры будут уже в августе этого года. Фото: Вадим ПОПОВ

КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ ПРИМОРСКОГО ФУТБОЛА

По словам управляющего, чтобы делиться хорошими результатами, нужно понимать, к чему идет команда. После формирования стратегии можно начинать плавно, без рывков двигаться вперед. В этом деле важно иметь своих воспитанников, а для этого нужно развивать футбол в регионе. Чем и намерено заняться «Динамо».

Уже полгода назад говорилось о слиянии спортивного общества «Динамо» и футбольного клуба из Находки «Океан». На первые шаги партнеры, «Терминал Астафьева», дают более 40 миллионов рублей, и уже сейчас завершается первый этап восстановления стадиона, на котором играет команда. Как только ремонт будет закончен, стадион станет домашним для «Динамо-Океан».

Кроме того, во Владивостоке может появиться своя спортивная школа «Динамо». Такой шаг позволит еще активнее развивать футбол в Приморье и иметь в виде опоры крепкий спортивный фундамент.

– У «Динамо-Москва» есть идея открыть футбольную школу во Владивостоке, и они поступательно к ней идут. Для нас это большая радость и на самом деле большая экономия, – сказал Эдуард Сандлер.