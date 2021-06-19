Родственники погибших на озере Ханка супругов объявили о завершении сбора средств на похороны

Тела Андрея и Кристины были найдены 16 июня на небольших островках в районе села Троицкое. Фото: pixabay.com

Сбор средств на похороны Кристины и Андрея, супругов погибших на озере Ханка, завершен. Родственники супружеской пары искренне благодарят всех неравнодушных людей, оказавших материальную помощь.

- Спасибо всем за столько значимую для нас помощь в этот трудный период жизни. Берегите себя и своих близких. Цените каждый прожитый день, - от имени всей семья написала двоюродная сестра погибшей девушки.

По словам родственницы, трехлетний Демид - выживший сын Андрея и Кристины, останется жить с бабушкой. Все родственники, конечно же, будут рядом с ними: и поддерживать, и воспитывать.

Напомним, что 10 июня в Приморье на озере Ханка безвестно пропала молодая семья - супруги вместе с трехгодовалым сыном. Как известно, пара была любителями активного отдыха, поэтому вместе с малышом они отправились отдыхать на природу. Разложили палатки, поставили столик с едой, напитками. Сами же втроем отправились бороздить просторы озера на моторной лодке. Странное обстоятельство: перед этим супруги оставили незапертыми машину и палатки.

На следующий день неравнодушный местный житель заметил пустой лагерь и сразу же забил тревогу. К счастью, поиски начались сразу. Что и спасло жизнь Демида. Его обнаружили на одном из островков намытой отмели, в семи километрах от лагеря. Малыш сутки пролежал под дождем, трясясь от холода.

Несмотря на сильное переохлаждение и стресс ребенка удалось спасти.

Тела Андрея и Кристины были найдены 16 июня на небольших островках в районе села Троицкое. Судя по всему, родители пытались доплыть обратно к лагерю, но сил не хватило.

На данный момент резонансным делом занимается Следственный комитет.

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