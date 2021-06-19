Рекордное число за прошедшую неделю: случаев заражения COVID-19 в Приморье становится все больше

В крае зарегистрировано 45 524 случая заражения вирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Приморья поделилось неутешительной статистикой по коронавирусной инфекции. За минувшие 24 часа диагноз COVID-19 подтвердился еще у 91 жителя региона. С начала недели это число заболевших за сутки - рекордное.

Всего с начала пандемии и до сегодняшнего дня, 19 июня, в крае зарегистрировано 45 524 случая заражения вирусом. При этом 41 988 человек на данный момент смогли побороть смертельную инфекцию. За сутки к этим счастливчикам присоединился 21 приморец.

Прививки от коронавируса поставили 184 236 жителей края.

Напомним, из-за роста числа заболевших в Приморье начали вводить ограничения. В Находкинском городском округе власти запретили проведение массовых мероприятий.

ПО ТЕМЕ

Начало третьей волны? В Приморье вводят новые ограничения из-за коронавируса

В крае заметно увеличилось число больных и смертей (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14