Опросы показали, что в Приморье стало меньше коррупционеров

Впервые за несколько лет зафиксирована положительная динамика в противодействии коррупции Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Приморский научно-исследовательский центр социологии поделился данными общественных опросов, касающихся темы коррупции. Как известно, власти ежегодно усиливают антикоррупционные меры в регионе. И вот наконец впервые за несколько лет зафиксирована положительная динамика в противодействии коррупции. По крайней мере об этом говорят опубликованные НИЦ сведения.

Исходя из данных опросов, 17,8% респондентов положительно оценило проводимую властями работу по антикоррупции. Данное число на 4,9% выше, чем в 2019 году.

Так, 86,7% респондентов, которым приходилось решать какую-то проблему, взаимодействуя с государственными или муниципальными учреждениями, не встречались с необходимостью дачи взятки, подарка, неформального вознаграждения.

Риск так называемой "деловой" коррупции в прошлом году составил 10% от числа участников опроса. Следует отметить, что, по мнению опрошенных, коррупция больше всего развита на федеральном уровне - так посчитали 44,6% респондентов. На муниципальном уровне коррупции значительно меньше - (16,0%), а на региональном так и вовсе невысок (6,4%).

Представители бизнеса же считают, что за год уровень коррупции остался практически на прежнем месте. Разве что она немного снизилась на местном и региональном уровнях. И все же борьбу властей с коррупцией опрошенные замечают: 23,5% предпринимателей посчитали, что руководство региона хочет и может эффективно устранять коррупцию.

К слову, чуть меньше половины (46,8%) бизнесменов уверяют, что в нынешних реалиях коррупция скорее мешает работе, нежели помогает ей.

Одними из самы эффективных антикоррупционных мер предприниматели называют упрощение процедур предоставления услуг органами власти (72,3%). Далее помочь побороть коррупцию может ужесточение наказаний за коррупционные преступления (69,2%). Также, как считают респонденты, существует необходимость в прозрачности взаимодействия государственных и муниципальных служащих с организациями. Помочь подобному может создание системы «Электронного правительства» (61,7%).

Следует отметить, что уровень "бытовой" коррупции даже на 1% повысился. Подобную вероятность допустили 12% опрошенных в 2020 году, тогда как в 2019 году – 11%.

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