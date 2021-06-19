Трое пострадали, один погиб: в Приморье произошло смертельное ДТП

Фото с места ДТП. Источник: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Смертельное ДТП произошло в районе 78 километра автодороги «Рудная Пристань – Терней» в Приморье. Водитель автомобиля Toyota Chaser превысил скорость и, не справившись с управлением, опрокинулся в кювет. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в результате автоаварии пострадали четверо: водитель и три пассажира иномарки.

На место незамедлительно отравились полицейские и врачи сокрой медицинской помощи. Однако один из пострадавших – 24-летний пассажир – скончался от полученных травм до приезда медиков.

Сотрудники полиции установили, что автомобилем управлял молодой человек 26 лет. При этом водительского удостоверения он не имеет. За рулем находился будучи пьяным.

Следователем следственного отдела МО МВД России «Дальнегорский» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

На данный момент молодой человек, управлявший автомашиной Toyota Chaser, задержан.

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