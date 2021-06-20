Дожди и грозы: о погоде в Приморье на воскресенье, 20 июня

В регионе сегодня кратковременные дожди и даже грозы. Фото: Анна СОБОЛЬ

В воскресенье, 20 июня, Приморский край окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. В регионе сегодня кратковременные дожди и даже грозы. Температура воздуха +10...+22°C.

В дальневосточной столице переменная облачность, утром небольшой дождь. Ветер возьмет направление с юга и юго-востока, в конце дня усилится. Воздух здесь прогреется всего лишь до 16 градусов тепла.

В соседнем Уссурийске также ожидается небольшой дождь, но будет теплее – до 18 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный умеренный.

В Находке до 17 градусов тепла, небольшой дождь утром. Ветер возьмет направление с юго-запада.

По данным портала «Примпогода», температура воды в Амурском заливе +16°C, в заливе Посьета +17°C, в бухте Находка +15°C.

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