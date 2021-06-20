Не увидела: в Приморье из-за невнимательности автоледи спорткар превратился в груду железа

Пострадавший Mitsubishi Lancer Evolution III. Фото: instagram.com/dpscontrol.

Серьезная авария произошла в минувшую субботу, 19 июня, в Приморье. Спорткар столкнулся с кроссовером и превратился в груду железа. Информация о ДТП появилась на Инстаграм-странице одного из популярных автомобильных пабликов региона.

Все случилось в городе Находка. По предварительной информации, виновницей случившегося стала пожилая женщина, которая управляла авто марки Nissan X-Trail. Именно она не убедилась в безопасности маневра и буквально выехала под спорткар марки Mitsubishi Lancer Evolution III. Удар был такой силы, что легковушка моментально превратилась в груду железа. Водитель иномарки оказался зажатым в авто и самостоятельно вылезти из машины не смог. Из металлического плена его вызволяли спасатели, прибывшие на место происшествия. Также оперативно на место аварии прибыли сотрудники ДПС и несколько карет скорой помощи.

Второй участник ДТП. Фото: instagram.com/dpscontrol.

По предварительным данным, пострадал водитель спорткара. О состоянии второго участника движения пока ничего неизвестно.

К слову, в социальных сетях жалуются именно на этот участок дороги, сетуя, что из-за высокой травы, растущей вдоль трассы, выезжать из поворота, из которого как раз и выезжала пожилая автоледи, становится невозможно.

- С выезда ТМТ выезжаешь, вообще ничего не видно. И так на каждом повороте. И съезды ещё не помешали бы, - пишет местная жительница на странице в Инстаграм.

Теперь в обстоятельствах случившегося предстоит разбираться компетентным органам.

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