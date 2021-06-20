В Приморье неизвестный избил мужчину ради семи тысяч рублей

Общий ущерб составил семь тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Черниговском районе Приморья заключен под стражу подозреваемый в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел в поселке Сибирцево, в районе улицы Строительная. Местный житель обратился в полицию с заявлением о том, что на него напал неизвестный. Мужчина избил пострадавшего, отобрал у него портмоне с деньгами и банковскими картами и снял с шеи цепочку, а после скрылся.

Разыскать грабителя не составило труда, и уже через какое-то время 45-летний мужчина оказался в отделении, где давал показания. К слову, по данным ведомства, ранее злоумышленник уже был судим.

Общий ущерб составил семь тысяч рублей. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту грабежа, совершенного с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Фигурант заключен под стражу.

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