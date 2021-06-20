«Вот дядя, и не стыдно тебе»: поступок пожилого мужчины возмутил приморцев

Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus.

Два дня подряд сам того не подозревая житель Владивостока был главным героем фильма про кражу. На камеру мобильного телефона его снимал другой приморец, которого поступок пожилого мужчины сильно возмутил. Ролик вскоре появился на Инстаграм-странице одного из популярных автомобильных пабликов.

Инцидент случился во Владивостоке, в районе улицы Ладыгина. Там сейчас ремонтируют дорогу, а потому вдоль трассы лежат брусчатка, бетонные плиты и прочие стройматериалы. Мужчина на авто марки Toyota Fielder решил, что ему все это будет нужнее.

Автомобилист подъехал на личном авто, остановился вдоль дороги, вышел из машины и, оглянувшись, стал забрасывать кирпичи в салон машины. Приморец был полностью уверен, что до него никому нет никакого дела. Как же он ошибался.

Один из жителей домов по улице Ладыгина заметил активность возле стройматериалов и стал наблюдать за происходящим. Когда парень понял, что происходит, то достал мобильный телефон и снял кражу на камеру.

- Вот дядя, а, и не стыдно тебе кирпичи воровать. Нам дорогу делают, а он кирпичи ворует. Уже, наверно, штук 10 забросил, - комментирует происходящее молодой человек.

Казалось бы, ситуация исчерпана. Вот только на следующий день мужчина снова приехал на тоже место и снова попал в объектив мобильного телефона того же парня.

- Сколько он уже загрузил? Молодец. Последнюю брусчатку унес, - констатировал автор ролика.

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