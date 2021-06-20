В Приморье пропала женщина

Фото: instagram.com/primpoisk25.

В Приморье ищут женщину. Об этом сообщает на своей странице в Инстаграм «Примпоиск».

Сообщается, что Ольга Якименко 1977 года рождения, проживающая в селе Летно-Хвалынское Спасского района Приморья. 11 июня она ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Женщина среднего роста – 160-170 сантиметров, плотного телосложения. Во что была одета, родственники сказать не могут.

К слову, под публикацией в социальных сетях появился комментарий неравнодушной жительницы региона.

- Позвоните в городскую Больницу. 11 числа, утром, женщине стало плохо в 101 автобусе. Пассажиры вызвали скорую помощь. Женщина похожа с этим фото, - пишет девушка. О каком городе и о каком автобусе идет речь – не уточняется.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении женщины, волонтеры просят позвонить по телефонам:

8 (42352) 2-30-77 – МО МВД России «Спасский» или 102 – полиция

8 984 189 39 36– волонтёры.

Или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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