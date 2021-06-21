Местами дожди. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Приморье в начале недели

В крае ожидается кратковременный дождь. Фото: Милана СОКОЛ

В начале новой рабочей недели погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае ожидаются местами кратковременные дожди, ветер умеренный, юго-западный. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», воздух прогреется от +13 до +26°C в зависимости от районов.

Во Владивостоке в понедельник переменная облачность, преимущественно без осадков. С утра в городе будет дуть ветер южный, юго-восточный слабый, во второй половине дня умеренный. Ожидается до +15...+17°C тепла.

В Уссурийске 21 июня переменная облачность, преимущественно без осадков. При южном слабом до умеренного ветре, температура воздуха составит +20...+22°C.

В Находке в начале недели переменная облачность, преимущественно без осадков Ветер юго восточный слабый до умеренного. Столбики термометров поднимутся до +17...+19°C.

Температура воды в Амурском заливе +16°C, в заливе Посьета +17°C, в бухте Находка +15°C.

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