«Как в фильме про эпидемию, вылавливают невакцинированных?» Увиденное на трассе перепугало приморцев

Кадры с трассы некоторых напугали. Фото: Милана СОКОЛ

Девять автобусов, стоящих на трассе в Артемовском городском округе привлекли внимание общественности из-за пассажиров. Как уверяют очевидцы, во всех транспортных средствах – граждане КНР, при этом все они в защитных костюмах. Естественно, что появление иностранцев в спецодежде надело переполоха.

Жители края гадают, куда же едет «экскурсионная группа» при закрытых границах.

«Эти автобусы проезжали по нашему городу, штук 10 насчитал если не больше. И все под жвак набитые китайцами», «Вылавливают невакцинированных», «Господи, как в фильме ужасов про эпидемию», «Нам всем капец, ну, а вообще день медика, может на шашлыки выбрались», «Корпорация Umbrella», «Китайцев отправили по домам из Большого камня . В связи с третьей волной . Они же дисциплинированные – все в " защите "», – делятся мнениемями в сети жители края.

На данный момент официальной информации о необычном трансфере не поступало.

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