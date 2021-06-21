«Новый, недавно построили»: огонь уничтожил популярный торговый павильон в Приморье

Огонь уничтожил постройку. Фото: www.instagram.com/dps_ugolnaya.

Люди, спешащие на работу с утра в понедельник стали очевидцами пожара на остановке общественного транспорта в районе Угольной. Огнем оказался объят торговый киоск, который лишь недавно построили.

Как отмечают местные жители, киоск на остановке появился недавно, в нем торговали хлебобулочными изделиями. Вкусные лепешки успели полюбиться многим, однако бизнес просуществовал недолго.

Торговый павильон загорелся с утра. Фото: www.instagram.com/dps_ugolnaya.

«Он новый недавно построенный, хоть как то украшал пятак, а то остановка жуть, стройка кошмар, дорога ужас», «Ужас просто.. неужели «короткое замыкание?!», «Там вкусные лепешки...были», – делятся в сети приморцы.

В причинах ЧП и степени материальных убытков будут разбираться эксперты.

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