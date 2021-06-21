Прощай юность в сапогах, здравствуй клетка в облаках: в Приморье осудили военнослужащих, которые торговали боеприпасами

Суд был достаточно суров к молодым преступникам. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Уссурийский гарнизонный суд вынес приговор молодым людям. Пять военнослужащих оказались на скамье подсудимых за незаконный оборот оружия. Преступление удалось пресечь благодаря сотрудникам уголовного розыска и отделу ФСБ 5 Армии. Сперва информация о том, что некие парни предлагают на продажу в Уссурийске цинки с боеприпасами появилась у оперативников в апреле 2020 года. В итоге оказалось, что сведения правдивые – началось расследование. Группировку задержали. Известно, что они успели сбыть 6 цинков с боеприпасами, из которых 5 – калибром 7,62 миллиметра в количестве 2160 патронов и 1 – калибром 5,45 миллиметра в количестве 1080 патронов. А в марте один из оружейных продавцов «пристроил» цинк с патронами калибром 5,45 маилиметра в количестве 1080 штук.

- Подозреваемыми оказались местные жители в возрасте от 20 до 25 лет. В отношении них были возбуждены уголовные дела: «Сбыт боеприпасов», «Хищение боеприпасов», «Сбыт боеприпасов, совершенный группой лиц по предварительному сговору» и «Хищение боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору», - добавила Ирина Сырова, руководитель пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что всех пятерых уже заключили под стражу. Причастность парней к краже и продаже боеприпасов доказана. В сухом остатке всех членов ОПГ признали виновными. Суд назначил им от 4 до 9 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов в зависимости от их роли в совершении преступлений.