Японский ужастик: студенты ДВФУ поставили на сцене спектакль, посвященный манге Дзюндзи Ито «Томиэ»

Фото: Эрика Паляева

Студенты первого курса направлений «Дизайн» и «Востоковедение и африканистика, Японоведение» воссоздали на сцене яркие моменты манги «Томиэ».

Манга – японские комиксы, которые получили большое распространение по всему миру. По ним снимают мультсериалы, полнометражные картины, иногда даже фильмы.

Томиэ – имя главной героини постановки, прекрасная девушка, из-за которой мужчины сходят с ума. Очарованные красавицей парни становятся одержимы объектом своей страсти, готовы убивать по ее приказу, создавать целые секты и поклоняться ей.

– Наш куратор настоял на чем-то японском. Тогда мы и предложили ему Томиэ. Манга не очень знаменита в России, но о ней много кто слышал, даже не представляя, что именно происходит на ее страницах. Чаще всего люди с ней знакомы на уровне "той странной картинки девушки с двумя головами". К тому же мои коллеги по проекту - большие любители ужасов, так что это делало работу интереснее, – поделилась студентка ДВФУ Эрика Паляева. – Я занимала «режиссерское кресло». Многие из наших ребят знали много про театральные постановки, даже занимались когда-то. Я же столкнулась с этим впервые, до этого лишь был опыт подготовки к работе в качестве вожатой, где мы тоже часто занимались постановками для детей. Кстати, мой студенческий педагогический отряд Делфис (сводный отряд Иктус) сыграл большую роль в представлении. Ребята помогали нам и стояли в последствии на главных ролях.

Не обошлось и без трудностей.

– У нас были жесткие рамки, сложно было изворачиваться, так как в манге было очень много откровенно кровавых моментов. А еще все мы студенты и нам нужно учиться. Помимо «Проектной деятельности», у нас есть и другие дисциплины. Нам приходилось идти на огромное количество компромиссов для актеров. Кроме того, все репетиции, вплоть до последнего дня, приходилось проводить на улице и буквально «ждать у моря погоды. Не знаю, будем ли мы тем же составом еще что-то ставить, но возможно в будущем каждый из нас еще воспользуется приобретенными в течение работы над поставкой опытом и навыками».