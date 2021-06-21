Прогремел взрыв. Житель Приморья едва не угробил соседей при производстве наркотиков

Попытка сварить наркотики привела к взрыву. Фото: Павел КЛОКОВ

Попытка изготовить наркотики в Приморье едва не привела к гибели людей. Дело в том, что незадачливый «наркобарон» решил открыть химическую лабораторию прямо в своей квартире. Вот только мужчина не учел, что при готовке на плите реакция будет необратимой. В итоге в квартире прогремел взрыв, чудом никого не убило.

Жителю Уссурийска сейчас грозит от 3 до 10 лет лишения свободы за незаконное приобретение, хранение, наркотиков в крупном размере. История развернулась еще осенью прошлого года, когда приморец нашел дикорастущую коноплю в селе Новоникольск. Как уверяет подозреваемый, собирался использовать наркотики исключительно для себя. Собрал дикорос и отвез домой. Из полученных растений удалось получить около 9 килограмм марихуаны.

Однако дальнейший процесс изготовления пошел не по плану. Как отмечает пресс-служба прокуратуры Приморского края, уголовное дело уже направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу. За необдуманные действия мужчине, скорее всего, надолго придется попрощаться со свободой.

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