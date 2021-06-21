Студенты из Приморья сдают экзамены в новом, демонстрационном формате по системе WorldSkills

Демонстрационный экзамен по системе WorldSkills проверяет реальные знания. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Довольно «свежий» формат годовых проверок студентов все больше практикуется во Владивостоке. Демонстрационный экзамен по системе WorldSkills подразумевает под собой не привычное устное собеседование или письменное тестирование учащегося, а применение реальных знаний на практике.

Как рассказал директор Регионального технического колледжа Александр Ильченко, из 237 выпускников этого года целых 120 человек сдают экзамены в новом, демонстрационном формате по системе WorldSkills. Для студентов, которые участвуют в трех компетенциях: «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Сварочные технологии» и «Сантехника и отопление», подготовлены площадки, где можно продемонстрировать все навыки, необходимые для выполнения задания.

– На площадках имеется современное оборудование, которое сейчас применяется на производствах. Материальная база полностью соответствует требованиям. Здесь также присутствуют независимые эксперты – люди с производства, которые прошли обучение WorldSkills. Они отслеживают, правильно ли ребята выполняют работу, соответствует ли их работа технологическому процессу, и выставляют оценку, – отметил Александр Ильченко.

Директор Регионального технического колледжа Александр Ильченко рассказал, как экзамен проходит на их площадках. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Директор колледжа считает, что при такой форме аттестации студент показывает свои реальные знания и навыки, он сразу демонстрирует практические умения, как настоящий специалист на производстве.

– У такого экзамена одни достоинства. Независимый эксперт выявляет уже натуральные знания студента, то, что он умеет, – уточнил Ильченко.

Эксперты, следящие за ходом экзамена, который реализуется в рамках государственной программы Приморья «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы, также отмечают главное достоинство такого формата – практика. Студентам дана возможность показать все, что он умеет в реальности, а не на словах.

– Я не вижу в такой форме недостатков, преимущество такого экзамена – в простоте. При обычном формате требуется больше теории, а здесь – практики. Студенту так гораздо проще, это готовит к работе по профессии, – поделился линейный эксперт по компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» Дмитрий Самулев.