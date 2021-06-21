Онлайн-кинотеатр KION бесплатно покажет истории о героях блокадного Ленинграда

22 июня в России отмечается годовщина начала Великой Отечественной войны. Ко Дню памяти и скорби многие телеканалы и онлайн-кинотеатры покажут документальные и художественные фильмы о событиях тех лет. Вместе с экспертами МТС подготовили подборку фильмов, которые можно посмотреть всей семьей, в онлайн-кинотеатре KION.

В День памяти и скорби, онлайн-кинотеатр KION бесплатно покажет видеоистории о героях, награжденных медалью «За оборону Ленинграда». Истории сняты в рамках городского проекта «Медаль моей памяти». В этом проекте дети блокадного Ленинграда и родственники героев рассказывают о своих близких,о жизни и быте военных лет. В проект войдет и цикл из 3 просветительских видеосюжетов, в которых представитель историко-мемориального музея «Смольный» рассказывает про самые интересные и значимые эпизоды военного времени. Следующие выпуски также будут доступны к просмотру в онлайн-кинотеатре KION по мере выхода.

История Великой Отечественной войны отражается и современных фильмах, направленных на массовую аудиторию. Накануне в KION состоялась эксклюзивная цифровая премьера фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев», сценарий которого основан на автобиографической книге «Побег из ада». Консультантом масштабного проекта выступил Александр, сын знаменитого летчика. Главную роль исполнил актер Павел Прилучный («Мажор», «Рубеж», «На игре»).

Дополняя цифровую премьеру фильма «Девятаев», 22 июня на главной странице онлайн-кинотеатра KION появится подборка тематических кинолент: «Перебежчик», «Призраки войны», «Три дня до весны», «Спасти Ленинград», «Собибор», «28 панфиловцев» и многие другие.

МТС развивает новое направление по производству и дистрибуции развлекательного контента. В апреле 2021 года МТС Медиа дочерняя компания МТС, представила онлайн-кинотеатр KION. KION — это более 200 ТВ каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. Важной частью онлайн-кинотеатра стали собственные эксклюзивные оригинальные фильмы и сериалы, а также новый формат контента — киносторис.