Поможем тиграм вместе: уникальная акция стартовала во Владивостоке

«Тигриная почта» открылась в ДВФУ

Почта России и АНО «Центр «Амурский тигр» торжественно представили 8 июня на территории Дальневосточного федерального университета новый благотворительный проект «Тигриная почта», в рамках которого была выпущена специальная серия почтовых открыток и конвертов с изображением амурского тигра. Все средства от реализации этой продукции будут направлены на благоустройство и оснащение всем необходимым оборудованием заповедников Приморского края.

Организаторы акции рассказали, что главная цель проекта - привлечь широкое внимание общественности, в том числе и мировой, к проблемам окружающей среды. Поэтому старт благотворительного проекта «Тигриная почта» состоялся именно в рамках 41 чемпионата мира по игре в Го, где собрались спортсмены и болельщики из разных стран мира. Напомним, что такой чемпионат проходит в России впервые. Это очень статусное для Владивостока мероприятие, а потому и отличная возможность вывести экологическую акцию на мировой уровень.

В качестве иллюстраций для открыток и конвертов использованы рисунки художника-иллюстратора из Санкт-Петербурга Виктора Миллера-Гауса.

На территории Приморского края во всех почтовых отделениях уже появились в продаже яркие благотворительные открытки. Поэтому все желающие уже сейчас могут их приобрести и внести свой вклад в сохранение исчезающих видов животных.

«Купив открытку, неравнодушные люди могут почувствовать себя частью общего природоохранного дела. Ведь ресурсы не вечны, и мы должны прилагать максимум усилий для их сохранения», - сказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Открытки с рисунками Виктора Миллера-Гауса уже можно приобрести в отделениях Почты России

Директор макрорегиона «Дальний Восток» АО «Почта России» Максим Костин отметил, что в дальнейшем продукцию в рамках проекта будут расширять и уже в 2022 году в почтовых отделениях можно будет приобрести не только тематические конверты и открытки, но и упаковку для посылок с характерной для тигров раскраской.

Церемония завершилась отправкой первых открыток серии. В старте «Тигриной почты» поучаствовали генеральный директор по почтовому бизнесу и социальным услугам АО «Почта России» Анатолий Кириенко, директор макрорегиона «Дальний Восток» АО «Почта России» Максим Костин, генеральный директор АНО «Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев, волонтеры и журналисты.

Все желающие смогли отправить тематические открытки своим друзьям и сделать фотоснимки на площадке «Тигриной почты».

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