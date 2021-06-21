Ваш бизнес готов к новой волне «коронакризиса»?

2020 год не пощадил никого: даже крупные предприятия и сети ощутили на себе последствия пандемии. Уверены, что ваше дело выдержит надвигающийся третий этап ограничительных мер?
24 июня на форуме «ВЫЖИВШИЕ» вы найдёте способ, как пережить следующий виток кризиса и извлечь из него выгоду.
Практикующие специалисты и предприниматели из Лондона, Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока знают, как адаптировать дело к сложным условиям, даже если кажется, что всё пропало. И на нашем форуме они поделятся секретами с вами.
Спикерами выступят: сооснователь крупнейшего российского ритейлера мобильных телефонов компании «Евросеть», общественный деятель и филантроп Тимур Артемьев, основатель ГК «Свободные технологии» Евгений Вирцер, управляющая по инновациям и технологиям интернет-магазина «ВкусВилл» Олеся Машкина, основатель грузинского дома «Супра» Илья Сухих и другие!
Кому точно пригодится билет на форум?
Владельцам и топ-менеджерами малого бизнеса.
Что вас ждёт?
Блок лекций, где узнаете:
- Как совмещение творчества с системностью может помочь выбраться из кризиса и успешно управлять своим делом?
- Какие изменения ждут рынок недвижимости и что такое proptech?
- К чему готовиться в условиях цифровизации и как?
- Какие тренды бизнеса превалируют в 2021 году?
- Как выстраивать коммуникацию с командой в условиях коронавируса?
Блок воркшопов, где научитесь:
- Находить идеи и оптимальные решения для выхода из кризисных ситуаций.
- Использовать креативность как инструмент для достижения предпринимательских целей.
- Трансформировать деятельность под новые ограничения в условиях ковида.
На форум можно попасть со скидкой 10% на билет! Для этого сделайте репост публикации о форуме у себя в соцсетях, напишите в Директ, и мы отправим промокод.
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Количество мест ограничено, не упустите шанс получить опыт от классных практиков!