Ваш бизнес готов к новой волне «коронакризиса»?

2020 год не пощадил никого: даже крупные предприятия и сети ощутили на себе последствия пандемии. Уверены, что ваше дело выдержит надвигающийся третий этап ограничительных мер?

24 июня на форуме «ВЫЖИВШИЕ» вы найдёте способ, как пережить следующий виток кризиса и извлечь из него выгоду.

Практикующие специалисты и предприниматели из Лондона, Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока знают, как адаптировать дело к сложным условиям, даже если кажется, что всё пропало. И на нашем форуме они поделятся секретами с вами.

Спикерами выступят: сооснователь крупнейшего российского ритейлера мобильных телефонов компании «Евросеть», общественный деятель и филантроп Тимур Артемьев, основатель ГК «Свободные технологии» Евгений Вирцер, управляющая по инновациям и технологиям интернет-магазина «ВкусВилл» Олеся Машкина, основатель грузинского дома «Супра» Илья Сухих и другие!

Кому точно пригодится билет на форум?

Владельцам и топ-менеджерами малого бизнеса.

Что вас ждёт?

Блок лекций, где узнаете:

- Как совмещение творчества с системностью может помочь выбраться из кризиса и успешно управлять своим делом?

- Какие изменения ждут рынок недвижимости и что такое proptech?

- К чему готовиться в условиях цифровизации и как?

- Какие тренды бизнеса превалируют в 2021 году?

- Как выстраивать коммуникацию с командой в условиях коронавируса?

Блок воркшопов, где научитесь:

- Находить идеи и оптимальные решения для выхода из кризисных ситуаций.

- Использовать креативность как инструмент для достижения предпринимательских целей.

- Трансформировать деятельность под новые ограничения в условиях ковида.

На форум можно попасть со скидкой 10% на билет! Для этого сделайте репост публикации о форуме у себя в соцсетях, напишите в Директ, и мы отправим промокод.

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И БОНУС: все, кто приобретёт билет на форум, автоматически участвуют в розыгрыше годовых клубных карт от нашего партнёра — «Геометрии Фитнеса» @geometriafitnessa

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Количество мест ограничено, не упустите шанс получить опыт от классных практиков!