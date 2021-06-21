Курс на разделение: приморцы все больше интересуются сортировкой мусора

Многие владивостокцы заинтересованы в раздельном сборе отходов. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Все большую популярность сыскивает сортировка мусора среди жителей Приморья. «Приморский экологический оператор» установил почти 400 контейнеров для раздельного сбора отходов по всему краю. Благодаря этому с начала года было вывезено больше 150 тонн вторсырья, часть из которого удалось собрать на специальном пункте, действующем во Владивостоке.

В разных городах Приморья регулярно появляются оранжевые контейнеры для раздельного сбора отходов. Новые емкости появились в Артеме, Владивостоке, в том числе и на острове Русский, и Надежденском районе. Всего в регионе можно найти 395 контейнеров, а в столице Дальнего Востока на некоторых адресах стоят по два, а то и по три емкости сразу. Как заявил «Приморский экологический оператор», если жители хотят, чтобы во дворе их дома тоже появилась сетка для раздельного сбора мусора, то им нужно отправить заявку на специальный почтовый адрес: rsbor@spzv.ru. Установка и обслуживание емкостей бесплатна, заметили представители предприятия.

Поводом для гордости нашего региона стало и то, что в стороне не остаются известные организации. Например, контейнеры можно найти в ДВФУ, ВГУЭСе, во дворах нескольких школ и детских садов, в супермаркете Реми и торговом порту Владивостока. Совсем скоро, обещает региональный оператор, новые емкости появятся в Международном аэропорту имени Владимира Арсеньева, на территориях заводов «Дальприбор» и «Изумруд», а также в офисах Сбербанка и ДНС. Приверженцев сортировки не может не обрадовать эта новость, ведь это позволяет сделать сдачу вторсырья более простой и доступной.

Хотя многие владивостокцы «по старинке» продолжают отвозить некоторые виды отходов на пункт раздельного сбора, который расположен на улице Бородинская, 28. Здесь за полгода собрали восемь тонн вторсырья. Как отмечают волонтеры, сейчас здесь возобновился прием пакетированной упаковки, так как у организаторов акции появились ресурсы для сдачи подобного сырья на переработку.

Подобный вид заботы об окружающей среде становится интересен жителям Приморья все больше и больше.

Все больше контейнеров для сортировки мусора появляется в Приморье. Фото: Правительство Приморского края

– Всего с начала года собрано более 150 тонн вторсырья, которое после досортировки направляется на предприятия для переработки. И это без учета тех отходов, которые отбираются на мусоросортировочных станциях в районах края, – рассказал заместитель директора предприятия ПЭО Сергей Лазарев.

О том, что приморцы все больше внимания уделяют сортировке, говорит и возрастающий спрос на установку специальных контейнеров. Как считает зампред правительства Приморья Елена Пархоменко, край успешно внедряет подобную практику.

Жители Владивостока, которые заинтересовались сортировкой, могут познакомиться с полезными заметками волонтеров экологического движения «РазДельный Сбор». На своей страничке в Инстаграм они делятся знаниями и лайфхаками, объясняют, что действительно можно делать, а чего стоит избегать. Например, в своей последней публикации волонтеры рассказали, что так называемый биоразлагаемый пластик не более, чем маркетинговый ход. А на самом деле это такой же пластик, просто со специальной добавкой, ускоряющей распад предмета на мелкие частицы, известные как микропластик. И это даже хуже, ведь из-за своего размера эти частицы без проблем попадают в почву, грунтовые воды, организмы животных, в пищу, а по итогу – в человеческий организм. Страшно представить, чем может грозить человеку такое проникновение.

Переход на раздельный сбор отходов – одна из целей национального проекта «Экология». Он предусматривает, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в Приморском крае доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку – до 60%.