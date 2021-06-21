Богатый на события летний отдых ждет приморских ребятишек

Почти 2000 путевок в летние лагеря закуплено правительством Приморья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детки, чьим семьям не посчастливилось оказаться в трудной жизненной ситуации, смогут посетить летние лагеря Приморья и хорошо отдохнуть. Уже сейчас для ребят, которые находятся под опекой социальной защиты, куплено более 1990 путевок, пишет «КП – Владивосток».

Больше 1800 приморских подростков получили возможность отдохнуть этим летом в разных лагерях, в том числе в красивых местах недалеко от Партизанска, бухты Врангеля, в Спасском и Кировском районах. Первые смены начались, по традиции, в июне. В лагерь «Наши гости 3» приехали 235 ребят, в «Мечту», которая расположена в Кировском районе, – 100 юных жителей региона, а еще детей отправятся в санаторий «Сахарный ключ», что находится в столице Дальнего Востока.

В социально-реабилитационных центрах тоже проходят оздоровительные мероприятия и организованы события, которые становятся уже традиционными. Например, сотрудники Уссурийского центра социальной реабилитации отправили ребят на экскурсию в известный в Приморье этнографический парк «Изумрудная долина». А вот в Кавалеровском центре «Детство» дети устроили выставку рисунков, их художества можно было посмотреть в кинотеатре «Россия». Также в досуг ребят были включены прогулки, нацеленные на оздоровление, и купание в бассейне.

У воспитанников центра «Альбатрос», который организован в Находке, и вовсе насыщенные каникулы. Для них сделаны спортивные праздники «Форд Боярд» и «Сильные, смелые, ловкие», подготовлены эстафеты «Летняя карусель» и «В гости к Лесовичку», а также организована экскурсия в Сафари-парк, где проживает знаменитый тигр Амур.

В этом году на детский отдых выделено больше 320 миллионов рублей. Фото: детский лагерь «Наши гости 3».

В Спасском социально-реабилитационном центре школьников ждет не менее богатые на события дни. Например, они примут участие в путешествии-викторине «В мире сказок» и спортивно-игровой программе «Зеленая планета собирает друзей», побывают на самом летнем празднике – празднике Нептуна. Ребят ждут волейбольные баттлы и занятия в арт-мастерских.

Светлана Красицкая, которая является министром труда и соцполитики Приморья, обозначила, что эта программа дарит возможность детям из семей с низким достатком провести каникулы с пользой и с интересом. Путевки выдаются бесплатно, так как расходы лежат на краевом правительстве.

В этом году на детский отдых и оздоровление выделили больше 320 миллионов рублей. Из них 78,6 миллиона рублей направят на 4666 путевок для детей-инвалидов и ребят, стоящих на учете в Центре соцподдержки населения, 19 миллионов – на 1150 путевок для воспитанников Центров содействия семейному устройству и коррекционных школ-интернатов.

Кроме того, стоит подчеркнуть, что приморские родители смогут получить 50-процентную компенсацию за детские путевки (не больше восьми тысяч рублей и не больше 16,4 тысячи рублей для семьи с небольшим достатком).

Приморских ребят ждет насыщенная программа на лето. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще 21 апреля президент России подчеркнул, что важно сделать детский отдых доступным, так как особое внимание нужно уделять именно здоровью детей.