Глава Хасанского района: новых депутатов Славянки выберем к концу года

Прокуратура сомневается, что жители Славянки проголосовали за строительство угольного терминала Фото: Вадим ПОПОВ

Муниципальный комитет Славянского городского поселения 18 июня принял решение о самороспуске. Причиной депутаты указали невозможность работать в условиях колоссального давления, которое на них якобы оказывает вот уже несколько дней губернатор Приморского края Олег Кожемяко и его подчиненные. Глава Хасанского муниципального района Иван Степанов прокомментировал "КП-Владивосток" события, которые к этому привели, и дал свой прогноз.

Напомним, ранее депутаты написали открытое письмо, в котором утверждают, что столкнулись с колоссальным административным и политическим давлением со стороны районных и региональных властей. Цель давления - отменить ранее принятые ими поправки в генплан и правила землепользования и застройки Славянки. Им якобы даже грозили кадровыми решениями по линии партии «Единая Россия». В итоге 11 из 15 депутатов проголосовало за прекращение полномочий.

Глава Хасанского муниципального района Иван Степанов не видит в случившимся трагедии.

- Будем планировать и избирать новый муниципальный комитет ориентировочно в ноябре или декабре. Никакая работа не встала, бюджет уточнен, финансовые обязательства есть, программы есть. Администрация работает по утвержденным планам, единственный нюанс – никакие корректировки пока не внести. Когда придет новый муниципальный комитет, он будет уже решать все эти вопросы, и корректировку делать, и расходы утверждать.

На вопрос, правильно ли поступили депутаты, сложившие с себя полномочия, Иван Степанов ответил, что свою точку зрения надо отстаивать, когда считаешь себя правым.

- Надо было обратиться к избирателям, потому что именно избиратели доверили им быть своими представителями. А как они взяли и сами приняли решение? Надо было обратиться к избирателям, сказать, дорогие друзья, вот у нас есть сомнения, давайте вместе подумаем, как быть. Они взяли и приняли это решение, ни с кем не посоветовавшись. Я думаю, что это неправильно.

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