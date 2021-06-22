Завершены поиски без вести пропавшей 14-летней Вики из Приморья

Девочка пропала 18 июня 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14-летняя Виктория Долженко из Артема пропала 18 июня 2021 года. Девочка просто ушла из дома, который расположен по адресу: улица Черноморская, дом 4/1, и не вернулась. О ее местонахождении никому ничего не было известно. Обеспокоенные родители обратились за помощью к волонтерам. Те сперва разместили информацию о пропаже подростка в сети, указав ее приметы.

- На вид 13-14 лет, рост 152 сантиметра, волосы русые, волнистые, длинной до плеч, глаза голубые. В день пропажи она была одета: желтый комбинезон с шортами, серые кроссовки, - рассказали активисты «Примпоиска».

Спустя несколько дней волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшей Вики завершены. К счастью, все обошлось и девочку нашли живой и невредимой. Активисты благодарят всех неравнодушных горожан за оказанную помощь.

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