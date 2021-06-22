«Подонки, не иначе»: свинский поступок соседей возмутил пользователей сети в Приморье

Пострадавший просто не знал к кому обратиться за помощью. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Занятное сообщение появилось на просторах интернета. Житель Артема, отчаявшись, решил обратиться к землякам через социальные сети, чтобы те помогли ему советом. Ситуация оказалась очень неоднозначной.

- Подскажите, вот как бороться с такими уродами-соседями? Стоит машина на парковке под домом на улице Кирова, и курящие соседи, как ни в чем не бывало, кидают вниз непотушенные сигареты. Поиски участкового успехом не увенчались. И как быть. Как отбить у этих подонков охоту свинячить и портить чужое имущество? – написал автор поста.

На крик о помощи уже откликнулись десятки горожан. «Правда, подонки, не иначе», «ну до чего же свиньи» - пишут приморцы в сети. Однако не все встали на защиту мужчины. Некоторые высказались иначе: «какая может быть парковка под окнами? Там прям знак есть?»

Чем именно закончится история и сможет ли мужчина приучить соседей не мусорить на улицах города – покажет время.

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