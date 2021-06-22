«Это просто тихий ужас, прям казнь египетская»: увиденное на дачах шокировало жителей Приморья

Кто в итоге победит в этом бою - пока неизвестно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О бедствии поселкового масштаба сообщают жители Заводского. Многие, приехав в начале лета на дачу, просто ужаснулись, признаются, что такого не было здесь давно. В центре внимания – насекомые, а именно - стаи мух, которых здесь неимоверное количество. Они и не дают житья горожанам, заполняя своим присутствием все пространство.

«Это просто тихий ужас, мы на дачу не можем нормально съездить на выходные. И ничего их не берет», «прям казнь египетская», «окно невозможно открыть, они везде», «как же жалко людей», «помогите людям» - пишут приморцы в сети.

Наглядная картина происходящих событий. Фото: instagram/artem.news.plus

Есть среди комментаторов опытные дальневосточники, которые поделились названиями эффективных средств против насекомых, однако пока местные к ним относятся скептически. Приморцы больше надеются на помощь органов власти.

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