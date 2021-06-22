Снова больше ста больных и новые смерти. Коронавирусная инфекция набирает обороты в Приморье

В Приморье растет число больных коронавирусом. Фото: Милана СОКОЛ

В Приморье продолжает расти число больных коронавирсуной инфекцией. Всего за сутки в крае подтверждено еще 102 новых случая заболевания. С начала пандемии заразились 45 822 местных жителей. Еще четыре человека не смогли победить опасную болезнь. За все время умерли 752 приморца.

Из позитивных новостей – за последние 24 часа победить заболевание смогли 42 приморца, всего же выздоровели 42 111 человек.

На сегодняшний день прививки от коронавируса поставили 188 251 пациентов.

Из-за неблагоприятной эпидобставновки в больницах Приморья разворачивается дополнительный коечный фонд. В крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Соблюдение социальной дистанции, ношение масок и обработка антисептиком, по мнению специалистов, помогут снизить темпы распространения заболевания.

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