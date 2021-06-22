Бегу по Приморью: 2000 человек готовятся принять участие в бесплатном онлайн-забеге

Проект «Бегу по Приморью», который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и реализуется беговым клубом RunDnsRun при поддержке Правительства региона, приближается к кульминации: в конце июня 2000 человек со всех уголков края примут участие в онлайн-забеге. Регистрация продолжается, участие – бесплатное.

Подчеркнём, проект бесплатный и ориентирован на всех жителей края, которые хотят вести здоровый образ жизни и привить любовь к бегу. Он состоит из двух основных блоков. Первый - образовательный онлайн-курс о здоровом образе жизни с лекциями от ведущих экспертов региона: диетологов, фитнес-тренеров, врачей терапевтов, неврологов и других.

«За время проекта к нам присоединилось свыше 1000 человек, которые готовы внедрить бег в свою жизнь, – комментирует куратор проекта «Бегу по Приморью» Анастасия Молодых. – В течение трех месяцев участники впитывали знания, постепенно формировали и закрепляли полезные привычки. Мы получили большой поток обратной связи, что проект помог участникам сделать бег – регулярной активностью, выработать полезные пищевые привычки. Многие отметили пользу блока «Здоровье», где наши эксперты рассказывали про оказание первой медицинской помощи и как бегать правильно, чтобы избежать травм».

Второй этап – онлайн-забег. Это кульминация проекта и возможность закрепить полученные знания курса на практике. В течение трех дней, с 25 по 27 июня, каждый зарегистрированный участник сможет выбрать дистанцию по силам протяженностью 1, 3, 5 или 10 километров и преодолеть ее по удобному маршруту в любом уголке Приморского края. Также будет доступна параолимпийская дистанция в 1 километр.

Забег пройдёт онлайн, так как это самый удобный и доступный способ участия в спортивном мероприятии не зависимо от места жительства и привязки к конкретному времени. Для новичков, которые только внедряют спорт и бег в свою жизнь – это отличная возможность поймать атмосферу бегового комьюнити и познакомиться с единомышленниками.

«Благодаря поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Приморского края проект бесплатный. А чтобы участники почувствовали себя героями, их уже ждут достойные красивые медали с уникальным дизайном, — рассказала директор бегового клуба RunDnsRun Ольга Гаева. – Мы специально подобрали дистанции, которые по силам каждому, в том числе новичкам. Если благодаря проекту вы пробежите свои первые один или три километра – это будет вашей личной победой. И конечно, мы приглашаем к участию людей всех возрастов – от пяти лет и старше. Можно выйти на забег одному или объединяться с самыми близкими. С 25 по 27 июня бежит все Приморье».

Каждый зарегистрированный участник, который пробежит и загрузит свой трек на сайт, получит именной стартовый номер, именной сертификат с индивидуальным результатом забега и медаль финишера.

«Мы поддерживаем проекты некоммерческих организаций, которые нацелены на системную работу с жителями края, и в конечном итоге приносят результаты в долгосрочной перспективе. Скажем прямо, у нас в Приморье проходит немало спортивных мероприятий, но если мы говорим о проекте «Бегу по Приморью», то онлайн-забег – это способ закрепить новые привычки у участников, медаль – это награда не столько за километры, сколько за работу над собой. Уже сейчас благодаря проекту больше тысячи человек получили новые знания о здоровом питании, тренировках, стали регулярно выходить на пробежки. Эти навыки останутся с ними на всю жизнь. А это и есть одна из целей национального проекта «Демография» - увеличить долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом», - прокомментировала заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Отметим, что лекции о здоровом образе жизни остаются доступными для всех желающих на сайте проекта «Бегу по Приморью», там же продолжается регистрация участников в онлайн-забеге, который состоится с 25 по 27 июня 2021 г.