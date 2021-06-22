Мстители по-приморски. Поджигатели при задержании начали стрелять из газовых пистолетов – полицейские получили химические ожоги

Мужчины жгли машины не просто так, оказалось, что у преступлений интересная предыстория. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Началось все еще весной этого года. Тогда в полицию поступила информация о том, что в Советском и Ленинском районах Владивостока неизвестные поджигают машины. К делу подключился уголовный розыск. Сотрудники ведомства тщательно изучили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно само преступление, но неизвестные мастерски маскировались – маски, капюшоны. Несмотря на все сложности, удалось установить личности подозреваемых. Удивительно, но оперативникам даже выяснили, какая машина станет следующей жертвой поджигателей.

- Прибыв на место предполагаемого преступления, оперативники заметили двоих мужчин у иномарки, припаркованной во дворе жилого дома в Первомайском районе. Граждане успели поджечь автомобиль, и, увидев полицейских, попытались скрыться с места происшествия. Подозреваемые оказали сопротивление при задержании и произвели несколько выстрелов из газового пистолета, в результате чего химические ожоги получили двое сотрудников полиции, отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Подозреваемых доставили в отдел полиции, там и выяснилось, что поджигателям от 35 до 42 лет. Один из них вскоре раскололся и рассказал о том, что на преступление они шли, чтобы получить 40 тысяч рублей от подельника.

- Приморцы работали вместе в компании, осуществляющей экспертную оценку имущества при оформлении дорожно-транспортных происшествий. В какой-то момент несколько сотрудников этой компании уволились и организовали собственную аналогичную организацию. Это вызвало негативную реакцию бывших компаньонов, и они решили отомстить конкурентам путем совершения поджогов принадлежащих им автотранспортных средств. Ущерб, причиненный потерпевшим, составляет более 2 миллионов рублей, - резюмировали в полиции.

Вот так и выяснилось, что мотив преступления - месть. Месть и привела мужчин к уголовному делу. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы. А вот расследованием дела по поводу нападения на сотрудников МВД будет заниматься СК.