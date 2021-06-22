Достойная зарплата и полный соцпакет, дорожное предприятие Владивостока расширяет штат

Во Владивостоке ищут специалистов в сфере дорожного хозяйства. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Хорошая новость для тех, кто ищет работу – дорожное предприятие Владивостока набирает команду. В штат требуются специалисты разного профиля. Соискателям обещают достойную зарплату, полный соцпакет и возможность работать посменно, но обо всем по порядку.

Напомним, на улицах Владивостока сейчас проходит масштабный ремонт, на некоторых участках работы ведутся в круглосуточном режиме, поэтому грамотные специалисты очень нужны. Муниципальное дорожное предприятие краевого центра «Содержание городских территорий» (СГТ) объявило о наборе сотрудников в штат. В компании готовы трудоустроить водителей, дорожных рабочих, машинистов катков, уборщиков территорий, специалистов по строительству и машинистов фрезы.

Как рассказали в СГТ, зарплата машиниста катка – от 55 тысяч рублей, машинисты фрезы получают от 60 тысяч рублей, дорожные рабочие могут рассчитывать на вознаграждение труда от 40 тысяч рублей, а рабочие по строительству – от 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что для некоторых сотрудников возможна работа посменно. Более точную информацию о вакансиях и графике работы можно узнать по телефону: 8-924-001-70-99 или по адресу Снеговая, 41. Прием обращений в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. Резюме можно направить по электронной почте ok@sgt25.ru.

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