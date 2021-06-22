Первый пошел. Жителей Приморья предупреждают о смертельной опасности

Роспотребнадзор обнародовал свежую статистику. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тепло пришло в Приморье. Оно и стало причиной пробуждения опасных насекомых. Тревожные новости сообщили специалисты краевого Роспотребнадзора. От укусов клещей пострадали уже 3317 человек, среди них, кстати, 908 детей. Уже известно, где кровососы напали на людей. В красной зоне: Владивосток, Уссурийск, Находка, Артем, Дальнегорск, Арсеньев.

Сообщается, что в Приморье зарегистрирован первый случай заражения клещевого энцефалита. Пациентом оказался взрослый житель Дальнегорска. Специалисты также отмечают, что были среди покусанных 8 человек из Владивостока, Дальнегорска и Кавалеровского района. У них врачи диагностировали болезнь Лайма. Еще у двух людей из Кировского района и Владивостока после укуса нашли клещевой риккетсиоз

- Сдано на экспресс-исследование 2251 экземпляров клещей, снятых с жителей края (68% от пострадавших). Антиген вируса КВЭ обнаружен в 8 исследованных клещах - 0,4% (Спасск-Дальний, Надеждинский район: в районе дачных поселков «Соловей ключ», «5 ключ», Дальнегорск, село Воздвиженка Уссурийского городского округа, Кавалеровский район). В 347 экземплярах клещей обнаружены боррелии (15,4%), в 17-ти клещах – эрлихии (0,8%), анаплазмы - в 26-ти клещах (1,2%), в 180 - риккетсии (8,0%), - сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Напомним, что в крае проводится иммунизация против клещевого энцефалита. С начала года привито уже больше 50 тысяч человек, среди которых 23981 ребенок.

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