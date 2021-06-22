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Владивосток22 июня 2021 8:44

Трагедия сумасшествия. Жительницу Приморья отправят на принудительное лечение за жуткое убийство 7-летней дочери

В момент преступления она не отдавала себе отчет, так как страдает психическим расстройством
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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Женщине грозило длительное заключение, но диагноз изменил исход.

Женщине грозило длительное заключение, но диагноз изменил исход.

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Следователи завершили уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Уссурийска. Ее обвинили в, пожалуй, самом страшном преступлении – убийстве собственной дочери. Девочке было всего 7 лет. Ее не стало 23 января 2021 года. Тогда мать избили ребенка. Удары пришлись даже по голове школьницы. Известно, что женщина даже пыталась задушить ее. В итоге ребенок скончался. Началось расследование. Вопрос вменяемости дальневосточницы был поднят почти сразу

- В рамках расследования уголовного дела следователем назначено проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы. Согласно выводам эксперта женщина, как в момент совершения инкриминируемых ей деяний, так и в настоящее время страдала и страдает психическим расстройством, она не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, - рассказали в СУ СК России по Приморскому краю.

Известно, что люди, страдающие расстройствами, не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Здесь речь может идти лишь о принудительном лечении. Все материалы уже направили в суд для того, чтобы поместить женщину в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Более того, в деле появился еще один важный нюанс. Девочке было 7 лет, она являлась ученицей школы. Незадолго до трагедии она перестала ходить на уроки. Только вот руководство учреждения не стало выяснять, где девочка и почему она не приходит.

- По этой причине следователем направлены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления в школу, где проходила обучение потерпевшая, а также в Департамент образования Приморского края, - резюмировали в СУСК.

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