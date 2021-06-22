Загадочная пропажа или трагедия? Исчезновение мужчины на Русском мосту подняло на уши силовиков

Что именно случилось с мужчиной - выясняют оперативники. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тревожное сообщение появилось в социальных сетях Владивостока. Сообщалось о том, что с Русского моста упал неизвестный мужчина. Говорилось, что водитель ехал на Toyota Sai и внезапно остановился по пути на переправе. Спустя 2 минуты на место прибыли сотрудники Минтранса, которые попытались найти автомобилиста, но все тщетно. Чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего, вызвали силовиков.

Как сообщают очевидцы, следственные мероприятия на мосту проводятся до сих пор. Чтобы выяснить, что случилось с мужчиной, нужно изучить записи с камер наружного видеонеаблюдения и регистратора. Достоверной информации о том, что дальневосточник упал в воду, пока нет. Машину, которая пока неизвестно кому принадлежит, уже эвакуировали. На момент публикации комментариев от УМВД и СК не поступало. «КП» продолжит следить за развитием ситуации.

Напомним, что буквально в понедельник сотрудник Минтранса отговорил мужчину от необдуманного поступка на Золотом мосту. В сентябре прошлого года был зафиксирован трагический случай. Тогда приморца спасти не удалось. Стоит отметить, что с Золотого моста люди падают чаще, чем с Русского.

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