«Восточный Порт» почтил память погибших в Великой Отечественной войне

Сотрудники компании АО «Восточный Порт» и Фонда «Восточный Порт» сегодня традиционно присоединились к масштабной акции памяти, ежегодно проводимой в России 22-го июня – в день начала Великой Отечественной войны. Самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны началась ровно 80 лет назад и продолжалась 1418 дней и ночей. Советский Союз потерял в ней около 27 миллионов человек.

Утром 22-го июня портовики-«восточники» и волонтёры Фонда возложили во Врангеле цветы к Мемориалу памяти погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель главы Находкинского городского округа Герман Краснощёков, директор Дома культуры посёлка Врангель, член Попечительского Совета Фонда «Восточный Порт» Дмитрий Борода, представители руководства стивидорной компании.

В этот же день, в рамках акции памяти, портовики продолжили славную традицию, заложенную минувшим летом – в год юбилея Великой Победы. В акватории залива Находка на палубе одного из буксиров «Восточного Порта» в память о моряках-дальневосточниках, погибших в годы Второй мировой войны, прошёл митинг с участием членов экипажа судна и сотрудников «наземных» подразделений предприятия. Под звуки метронома на воду был спущен траурный венок и состоялась минута молчания.

Компания АО «Восточный Порт» ежегодно принимает участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам Великой Отечественной и советско-японской войн. Вместе с земляками, в Находке и Врангеле, работники Порта идут в одном строю в колоннах «Бессмертного полка», скорбят о миллионах погибших и отмечают День Великой Победы. В этом году, благодаря поддержке АО «Восточный Порт», праздник 9 Мая прошёл во Врангеле на самом высоком уровне. В канун Дня Победы центральные магистрали и улицы микрорайона украсили штандарты с праздничной символикой, а на главной площади силами градообразующего предприятия АО «Восточный Порт» и Фонда «Восточный Порт» была смонтирована сцена с экраном и трибуной. В парке Победы портовики установили величественные флажные конструкции и реставрировали аллею из светящихся в темноте рубиново-красных звёзд, созданную «Восточным Портом» в минувшем году к празднованию 75-летия Победы.