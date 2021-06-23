Теплая погода вернулась в Приморье, в крае обещают +31°C

Самая комфортная температура воды для купания - пока в бассейнах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 23 июня, на погоду в Приморье влияет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается ветер слабый до умеренного. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», воздух прогреется +20...+31°C в зависимости от района.

Во Владивостоке в среду небольшая облачность, осадков не ожидается. В городе будет дуть ветер слабый, во второй половине дня юго-западный умеренный. Температура воздуха +21...+23°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ожидается южный умеренный ветер. Столбики термометров поднимутся до +26...+28°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. С утра ветер слабый, во второй половине дня южный умеренный. В городе будет +22...+24°C.

Температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Посьета +17°C, в бухте Находка +14°C.

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