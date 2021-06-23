В Приморье водитель отправила машину с детьми под откос, пытаясь убрать клеща

В авто находились двое детей. Фото: пресс-служба ОГИБДД по Пограничному округу.

Серьезная авария произошла на приморской трассе в районе 631 километра автодороги А 370 -Уссури. Автолюбительница потеряла управление, пытаясь снять с плеча клеща. Машина, в которой находились двое детей, слетела с дороги. К счастью, обошлось без жертв, но экипаж получил серьезные травмы.

Семья ехала со стороны Хабаровска во Владивосток. В авто находились 8-летняя дочь и 15-летний сын владелицы. В какой-то момент женщина увидела на своем плече клеща. Вместо того, чтобы остановиться и снять опасное насекомое, водитель решила прямо на ходу переместить кровопийцу в бутылку. Судя по всему, чтобы потом сдать на исследование. Последствия от столь необдуманного поступка оказалось крайне серьезные. Машина съехала в кювет и перевернулась на крышу.

– В результате удара женщина получила травму головы и перелом ребер. У сына врачи диагностировали травмы головы и перелом плеча, у дочери – травмы позвоночника, – прокомментировали представители ОГИБДД по Пограничному округу.

Напомним, с приходом тепла в крае активизировались клещи. В Приморье зарегистрирован первый случай клещевого энцифалита.

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