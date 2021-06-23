Полицейского, спасшего чудом выжившего малыша на озере Ханка, наградили

Владимир Фомин поблагодарил Владимира Поварчука за мужество, смелость и решительность. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

В Приморье продолжает звучать история о трагической гибели супруг Андрея и Кристины и их чудом спасенном трехлетнем ребенке Демиде. Полицейский, который оперативно отреагировал на тревожный звонок о пустующем лагере на берегу озера Ханка, получил благодарность. Руководитель следственного управления Владимир Фомин поблагодарил Владимира Поварчука за мужество, смелость и решительность.

За мужество при спасении

Руководитель следственного управления СК РФ по Приморскому краю Владимир Фомин вручил благодарность оперуполномоченному уголовного розыска ОМВД по Ханкайскому округу майору полиции Владимиру Поварчуку. Полицейский оперативно отреагировал на звонок о том, что на озере Ханка пустует лагерь, который раньше разбили двое взрослых с ребенком. Владимир Поварчук организовал поиск пропавших людей. Вместе с неравнодушным гражданином Виталием Васильковым, у которого была лодка, они отправились осматривать водоем и вскоре заметили красное плавсредство, прибитое к берегу. Рядом был найден мальчик без признаков жизни. Как выяснится потом, малыш больше суток лежал на острове один, замерзал. Ему повезло, что он лежал лицом в песок, так как на том островке обитают чайки, которые могли покалечить ребенка. Полицейский укутал ребенка в куртку, а потом передал прибывшим врачам.

В торжественной обстановке глава следователей поблагодарил Владимира Поварчука за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей.

Начальник полиции края Олег Стефанков вручил своему подчиненному приказ о поощрении. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

На мероприятии присутствовал и начальник УМВД России по Приморью Олег Стефанков. Он отметил, что испытывает гордость за своего сотрудника и вручил ему приказ о поощрении за проявленную решительность в экстремальной ситуации.

Спасал не один

Как уже было замечено ранее, спасение Демида – чудо. И это чудо стало возможно благодаря наблюдательности простых граждан и их помощи.

11 июня случайный прохожий Олег Романов заметил, что в лагере, который разбили Андрей и Кристина, никого нет. Палатка пустует, машина открыта, личные вещи на месте. Олегу Романову это показалось странным, и он сразу забил тревогу и обратился в полицию. Там не стали ждать, и на место трагедии в тот же день приехал оперуполномоченный Владимир Поварчук. Полицейский осмотрел лагерь и принял решение – нужно срочно искать туристов. Приятель полицейского Виталий Васильков предоставил лодку для поисков, и мужчины отправились осматривать акваторию в одном из направлений. К поискам присоединился и другой приморец на лодке – инспектор Ханкайского государственного биосферного заповедника Валентин Козырев.

Трое мужчин почти одновременно, через 40 минут, нашли сначала красную лодку, а затем рядом с ней и малыша.

Добавим, что администрация Ханкайского заповедника тоже выразила благодарность своему сотруднику Валентину Козыреву за активную гражданскую позицию и оказанную помощь в спасении жизни человека.

Руководство заповедника поблагодарило инспекора Валентина Козырева за помощь в спасении человека. Фото: заповедник «Ханкайский».

Хроника трагедии

Большие любители активного отдыха 42-летний Андрей и его 31-летняя супруга Кристина вместе с трехлетним сыном Демидом в начале июня отправились на отдых. 9 июня они разбили лагерь на берегу озера Ханка, неподалеку от села Троицкое. И хотя объявляли штормовое предупреждение, семья осталась.

10 июня Андрей и Кристина взяли Демида и отправились кататься на лодке. Как потом рассказал единственный свидетель этой трагедии – трехлетний ребенок, – глава семейства купался, прыгал с лодки, но в какой-то момент не смог подняться. Кристина попыталась помочь мужу, но выпала сама. Лодка была не на якоре, ее тут же подхватило и начало уносить. Родители догнать судно уже не смогли.

Малыша нашли 11 июня, а тела супругов – 15 июня. Совсем недавно, в субботу, 19 июня, состоялось прощание с Андрей и Кристиной в селе Вольно-Надеждинское.

Прощание с Андреем и Кристиной состоялось 19 июня. Фото: пресс-служба УМВД России по ПК/личный архив семьи.

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