Гостя обслужат по ГОСТу

Многие кафе города специалисты сочли уютными и привлекательными. Фото: Анастасия Котлярова

Восточный экономический форум в 2021 году должен снова пройти во Владивостоке в очном формате. И подготовка к нему ведется уже давно. Причем на самых разных уровнях. Например, прямо сейчас специалисты администрации Владивостока проводят мониторинг предприятий общественного питания и гостиниц. Цель – составить список заведений с высоким уровнем сервиса, которые будут рекомендованы гостям и участникам ВЭФ.

Вообще Владивостоку не впервой встречать высоких и требовательных гостей, а потому уровень сервиса здесь весьма достойный. Проверено уже более 10 кафе и ресторанов в центре города, и везде речь только о небольших недочетах, которые легко устранить.

Специалисты проверяют, есть ли меню на иностранных языках, говорит ли на них персонал, хорошо ли работает сайт, можно ли забронировать столик, есть ли фирменные блюда или авторская кухня. Немаловажный параметр - транспортная доступность и парковка, безналичный способ оплаты. Завершаются проверки рекомендациями для улучшения качества сервиса и внешнего вида заведений.

Специалисты оценивают качество интерьера, посуды, чистоту прилегающей территории. Фото: Анастасия Котлярова

Параллельно свои проверки проведут специалисты Роспотребнадзора: в их ведении - контроль продуктов, готовых блюд, кухонного оборудования, наличие медицинских книжек у персонала и т. д.

В городском управлении экономического развития отметили, что участие в обслуживании гостей Восточного экономического форума – с одной стороны, серьезная ответственность, с другой – хорошая возможность для предприятий заявить о себе, получить новых клиентов, их рекомендации и высокие оценки в различного рода поисковых системах для туристов.

- Во Владивостоке множество замечательных кафе и ресторанов, хотелось бы, чтобы они вошли в реестр рекомендованных для гостей ВЭФ, - говорят специалисты мэрии. – Для заведений это хорошая поддержка после тяжелого периода локдауна, связанного с пандемией, для Владивостока в целом – поддержание имиджа «вкусного» города.