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Владивосток23 июня 2021 5:17

Гастрономическая зона фестиваля «Сделано в Приморье. Летние истории» будет работать до осени

Гостей фестиваля здесь кормят вкусными и горячими блюдами ежедневно с 11:00 до 22:00
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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На гастрономической площадке фестиваля разместились знаменитые рестораны и кафе Владивостока. Фото: Дарья ЗОЛОТАЙКО

На гастрономической площадке фестиваля разместились знаменитые рестораны и кафе Владивостока. Фото: Дарья ЗОЛОТАЙКО

Во Владивостоке на пешеходной части улицы Адмирала Фокина открылся фестиваль «Сделано в Приморье. Летние истории».

Площадка фестиваля поделена на три зоны. Первая территория определена для самозанятых граждан, занимающихся декоративным и прикладным творчеством. Здесь они предлагают свои товары, украшения и изделия ручной работы.

Вторая зона закреплена за местными предпринимателями, где можно купить продукцию, произведенную в Приморском крае.

Третья площадка - это гастрономическая зона, на которой до конца лета будут работать представительства знаменитых ресторанов и кафе Владивостока, каждый из которых разработал уникальное фестивальное меню.