Гастрономическая зона фестиваля «Сделано в Приморье. Летние истории» будет работать до осени

На гастрономической площадке фестиваля разместились знаменитые рестораны и кафе Владивостока. Фото: Дарья ЗОЛОТАЙКО

Во Владивостоке на пешеходной части улицы Адмирала Фокина открылся фестиваль «Сделано в Приморье. Летние истории».

Площадка фестиваля поделена на три зоны. Первая территория определена для самозанятых граждан, занимающихся декоративным и прикладным творчеством. Здесь они предлагают свои товары, украшения и изделия ручной работы.

Вторая зона закреплена за местными предпринимателями, где можно купить продукцию, произведенную в Приморском крае.

Третья площадка - это гастрономическая зона, на которой до конца лета будут работать представительства знаменитых ресторанов и кафе Владивостока, каждый из которых разработал уникальное фестивальное меню.