В Приморье дворник выкинул крошечного щенка в окно

В Приморье осудят мужчину, расправившегося со щенком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморском крае к уголовной ответственности могут привлечь жителя Находки, который на глазах у шокированных соседей выкинул собаку в окно. Пятимесячный малыш поплатился жизнью за то, что разорвал мешок с картошкой, погрыз линолеум и поцарапал обои. За жестокое обращение с животным вспыльчивому мужчине теперь грозит до трех лет лишения свободы.

Мишка – именно так назвал щенка хозяин, приютив у себя его в возрасте двух месяцев. 48-летний мужчина работает дворником в одной из управляющих компаний Находки. Однако добрый посыл по спасению живой души сменился на гнев, когда малыш набедокурил в квартире. Схватив собаку, злоумышленник выкинул ее вниз с балкона пятого этажа из квартиры на Находкинском проспекте.

– Подразделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». Расследование уголовного дела продолжается, – отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Напомним, в начале июня похожая история произошла и в приморском городе Партизанск. Там женщина выкинула собаку с шестого этажа после ссоры с любовником.

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