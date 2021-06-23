Первомайский район благоустроят комплексно

Константин Шестаков проехал по проблемным точкам вместе со специалистами профильных управлений администрации. Фото: Евгений Кулешов

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков продолжает погружаться в городскую повестку, объезжая самые проблемные точки и разговаривая с жителями на местах. И даже проливной дождь в этой работе ему, похоже, не помеха. Плодотворной оказалась поездка по Первомайскому району, где новый глава города посетил улицы Сахалинскую, Гризодубовой и Космонавтов.

Делу время…

Тот самый рельеф Владивостока, который делает наш город таким уникальным, в Первомайском районе чувствуется особенно остро. Посудите сами, на улице Гризодубовой из-за рельефа маршрут обычного городского автобуса №92 проходит прямо по придомовой территории, вдоль подъездов. И ладно бы сама дорога отвечала идеалам, но нет, из-за ручьев дорога в разбитом состоянии, и уже давно.

«Летом это просто вода, а зимой лед. Автобус проходит по горкам и часто буксует на льду», - жалуется местная жительница Елена.

Решение здесь предлагается двухэтапное. Во-первых, естественно, в кратчайшие сроки провести аварийно-восстановительный ремонт, чтобы жители ездили по ровной дороге. Но чтобы и новый ремонт не смыло, нужно решать вопрос с ручьями и ливневой канализацией. Дорожникам поручено просчитать стоимость и этапы капитального ремонта и поставить в план финансирования на будущий год.

А по какому маршруту будет здесь ходить автобус, решать в итоге будут сами жители.

Улица Гризодубовой. Фото: Евгений Кулешов

Еще одна проблемная улица, которая у всех на слуху после каждого сильного ливня, - улица Космонавтов. Местные жители даже привыкли, что в непогоду лучше тут не парковаться, а передвигаться после дождя по ней безопаснее на байдарке или сапе. Проблему будут решать уже в ближайшее время: ливневку прочистят, дорогу залатают, а в будущем продумают ее капитальный ремонт.

Улица Космонавтов. Фото: Евгений Кулешов

…а потехе - сквер

Одно из самых заметных общественных пространств на Тихой - это территория рядом с кинотеатром «Галактика». Однако сегодня она выглядит непривлекательно, особенно детская площадка с разрушенными качелями.

«Я очень люблю свой район, давно здесь живу. Но мест для прогулок действительно мало, и детская площадка в этом месте очень нужна. Единственная просьба - контролировать строительство. Ведь мы не всегда понимаем технологические тонкости», - попросила Константина Шестакова одна из жительниц района.

К скверу решено применить подход, отточенный уже на других общественных пространствах, реконструированных в прошлом году. Территорию возьмет под свое крыло Дирекция общественных пространств, ремонт запланирован на будущий год. Но главное, специалисты продумают наполнение этого общественного пространства, чтобы территория притягивала людей.

Площадка у кинотеатра «Галактика». Фото: Евгений Кулешов

Заодно приведут в порядок сквер на Сахалинской, 15: заменят, где надо, фонари и заасфальтируют разрушенные дорожки, чтобы сделать это место доступным для мам с колясками, детей с самокатами и маломобильных граждан.

СКАЗАНО

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков:

«К благоустройству Первомайского района, как, в общем-то, и всех других районов, планируем подойти системно. Этот блок будет частью Программы социально-экономического развития. Это будет не формальный документ, который ляжет в ящик стола, а рабочая программа. Акценты и приоритеты расставят жители города и эксперты».