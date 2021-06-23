Приморским бизнесменам бесплатно расскажут про трудовое право

Консультации по трудовому праву выделили в отдельное направление из-за большого количества запросов от предпринимателей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Теперь местные бизнесмены могут получить бесплатную консультацию по трудовому праву от эксперта Ольги Гавриловой – специалиста с 15-летним стажем. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо быть зарегистрированным в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Консультацию можно провести онлайн или при личной встрече.

Благодаря такой услуге предприниматели смогут выработать правильный алгоритм действий в сложных случаях увольнения, понять, как правильно организовать охрану труда, составить документы, необходимые для приема людей на работу и научиться оформлять разрешения на право привлечения иностранной рабочей силы. Эксперт разъяснит правила ведения трудовых книжек и особенности ведения персонифицированного учета.

- Мы выделили консультации по трудовому праву в отдельное направление из-за большого числа вопросов от бизнеса на эту тему. Часто предприниматели даже не осознают, какие последствия для них может нести несоблюдение требований этого законодательства. Наш эксперт разъясняет эти последствия и дает советы, как их избежать и снизить сопутствующие расходы, – рассказала директор Центра поддержки предпринимательства Виктория Петрова.

Также, в центре «Мой бизнес» можно получить консультации по маркетингу, правовым и финансовым вопросам, получению статуса «социальное предприятие», участию в госзакупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ и коммерческих торгах.

Еще одна услуга – тематический консультационный день с очными консультациями с 10.00 до 18.00. Для записи предпринимателю необходимо подать заявку с указанием конкретного времени по телефону: 8 (423) 279-59-09. Важно подготовиться к консультации: четко сформулировать запрос, а также, при необходимости, предоставить необходимые документы консультанту. Благодаря этим шагам консультация будет продуктивнее.

Напомним, что образовательные мероприятия для бизнеса проходят в рамках государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.