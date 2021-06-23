В Приморье почти неделю не могут найти девушку-подростка

До сих пор неизвестно, где находится девушка.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Несколько дней в Приморье не могут найти девушку-подростка. 17-летняя Кристина Звиздарык 18 июня вышла из дома и пропала. До сих пор неизвестно, где она, девушку ищут родители и волонтеры, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на Инстаграм-группу «ПримПоиск».
Кристина Звиздарык, 17 лет (2003 года рождения) 18 июня 2021 года ушла из дома в селе Хороль. Девушка пропала и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 186 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые, глаза зелено-карие.
Юная приморчанка была одета в серый топик, бордовые штаны с белыми вставками и черно-серые ботинки.
Волонтеры просят всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, позвонить по телефонам:
8 (42347) 2-12-02 – ОМВД России по Хорольскому району или 102 – полиция
8 924 009 92 21, 8 914 069 90 90 – волонтёры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com.
Кристина пропала 18 июня. Фото: Социальные сети.