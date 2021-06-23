Впервые за долгие годы на острове Попова монтируют сети ливневой канализации

Специалисты монтируют системы ливневой канализации на острове Попова. Фото: управление дорог и благоустройства администрации города. Новости Важно Объявления Новости сайта Афиша Фотогалерея Видео

На острове Попова кипят работы по прокладке сетей ливневой канализации. Специалистам предстоит в ближайшее время смонтировать перепускные трубы на заездах к домам, а также установить лотки для сбора воды в кюветах. Стоит отметить, что подобный ремонт на островной территории проводится впервые за долгие годы.

По заказу администрации города на острове сейчас работает подрядная организации «Бизнес Дом». Благоустройство Попова планируется завершить в скором времени.

– Уже завершены работы на перекрестке Ольховой и Набережной, 1, в районе дома № 2 на Садовой и в районе Калининской, 15. Сейчас трудятся строители на Набережной, 10. Всего же подрядной организации на острове Попова необходимо смонтировать более 310 метров дождеприемных лотков и около 55 метров водопропускных труб, а также обустроить свыше 150 метров кюветов, –рассказала руководитель отдела инженерных коммуникаций управления дорог и благоустройства Юлия Шкробот.

Напомним, масштабный ремонт систем ливневой канализации проходит и по другим адресам во Владивостоке. Так, специалисты продолжают трудиться на Корабельной набережной, Гульбиновича, 8/2 и Котельникова, 4. Совсем недавно завершился ремонт на улице Зои Космодемьянской, 7 – 9, Приморской, 15, Военном Шоссе, 19, Народном проспекте, 20, проспекте Красного Знамени, 127, Шигино, 79 и в поселке КЭТ, 1, на острове Русский.

В списке объектов, которые предстоит отремонтировать в 2021 году, уже больше 20 адресов. Для поисков подрядчиков по замене систем ливневой канализации на днях открылись электронные аукционы. Администрация города ищет строительные организации, которые проведут работы в районе Космонавтов, 16, и улицы Дальней, Аллилуева, 10, Часовитина, 5 – 7, Пшеницына, 41, Махалина, 16, Алеутской, 17а, Героев Хасана, 1б, Героев Хасана, 4, Марины Расковой, 2 – 7, Борисенко, 14б, строение 2 и Никифорова, 49.

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