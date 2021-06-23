В селе Краснореченский Приморского края открыли новую спортивную площадку

Новую площадку могут посещать как школьники, так и жители села. Фото: Андрей АБРАМОВ

Школьники Дальнегорского городского округа получили плоскостную спортивную площадку на территории школы № 16.Территорию подготовили, закупили современные тренажеры и даже лыжный инвентарь. На обустройство площадки из федерального и краевого бюджетов выделили 1,6 миллиона рублей. В министерстве образования Приморского края объяснили, что площадку могут посещать как школьники, так и жители села в любое время.Там можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол.

Работы по созданию условий для занятий спортом ведутся еще в 9 районах Приморья в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». Только на ремонт спортивных залов в населенных пунктах региона выделили 27 миллионов рублей.

Скоро школьники Ханкайского, Хорольского, Пограничного, Октябрьского, Тернейского округов, а также Кавалеровского, Надеждинского, Михайловского и Черниговского муниципальных районов смогут заниматься спортом в комфортных условиях на современных тренажерах. За пять лет существования проекта отремонтировали 35 спортивных объектов в 19 муниципалитетах.

Тренироваться на новой площадке можно будет круглый год. Фото: Администрация Дальнегорского ГО

Напоминаем, что спорт в регионе активно развивается благодаря государственной программе «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.