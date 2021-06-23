Рэкет по-владивостокски: преступник-рецидивист угрожал сотрудникам бензоколонки зажигалкой

Попытка отжечь не по-детски обернулась для мужчины задержанием. Фото: Евгения ГУСЕВА

На прошлой неделе житель Владивостока сначала решил выпить, а потом – отжечь. Вооружившись зажигалкой, мужчина отправился на автозаправочную станцию, где угрожал сотрудникам своим «оружием» и требовал выдать ему девять тысяч литров бензина. От возможной беды горожан спасли сотрудники Росгвардии, на пульт которых поступил сигнал тревоги.

В полночь в один из дней прошлой недели на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги с АЗС во Владивостоке. Оперативно прибывшие росгвардейцы обнаружили пьяного мужчину, который отжигал не по-детски. Он показывал работникам автозаправочной станции зажигалку и за свое бездействие требовал предоставить ему девять тысяч литров бензина. Если взять среднестатистический объем машин – а это около 50 литров, – то выяснится, что пьяный горожанин хотел заправить целых 180 машин.

Сотрудники Росгвардии пресекли хулиганские действия и задержали буйного мужчину. Уже позже они выяснили, что 29-летний житель Владивостока неоднократно был судим за кражи, угон машин и хулиганство.