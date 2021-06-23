Пьяный приморец избил таксиста и облил пивом сидения в машине

У водителя такси в Уссурийске выдалась жаркая ночка с пьяными пассажирами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жаркая ночка выдалась у одного из водителей такси в Уссурийске. Сначала таксист слушал ругань с заднего сидения, потом поздние клиенты устроили самый настоящий дебош, по итогу которого водитель отправился в больницу и автомастерскую, а пьяный приморец – в отделение полиции.

В час ночи в Уссурийске водитель такси нажал тревожную кнопку. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и выяснили, что поздние клиенты такси устроили дебош. Сначала мужчина и женщина много спорили и ругались, а после и вовсе вылили пиво на сидения. На замечания активная парочка никак не хотела реагировать, поэтому таксист затормозил. За это пассажир ударил водителя, потом он пошел еще дальше и помял крыло и бампер машины.

Приехавшие сотрудники вневедомственной охраны отправили нарушителей в отдел полиции. Теперь дебоширов ждет серьезное разбирательство.