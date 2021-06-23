В Шкотовском районе обновили 400 метров проводов

Теперь электроэнергия не будет отключаться при сильном ветре или мокром снеге. Фото: Андрей Урбановский

Специалисты компании «Примтеплоэнерго» обновили линии электропередачи. Они заменили аварийные деревянные опоры на железобетонные конструкции, а также проложили вместо сталеалюминиевого провода самонесущий изолированный. Эти меры направлены на повышение качества и надежности электроснабжения в селе Многоудобное.

Дома местных жителей и социально значимые объекты села страдали от перебоев как электроэнергии, так и водоснабжения. При сильном ветре или налипании мокрого снега в селе периодически отключалось электричество, а из-за того, что на линии электропередачи находится водонапорная башня, с водой тоже начинались проблемы.

- Самонесущий изолированный провод исключает возможность возникновения аварийных ситуаций из-за перехлеста проводов. Кроме того, такие провода защищены от прямых ударов молнии, в случае возникновения которых обычно происходит выход из строя и электрооборудования абонентов, подключенного к сети, – рассказал главный энергетик «Примтеплоэнерго» Сергей Яриванович.

Замена проводов в Приморье идет планомерно и постоянно. Сейчас на территории, где услуги оказывает «Примтеплоэнерго», на самонесущие изолированные провода заменили 82 километра электросетей, в 2021 году планируют заменить еще 6,5 километров. Напомним, что работы ведутся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.