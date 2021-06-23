Мусоперерабатывающий комплекс в Приморье оснастят системами мониторинга воздуха и подземных вод

Главное - создать экологически безопасное производство, которое поможет решить проблему утилизации отходов Фото: Андрей АБРАМОВ

Сейчас компания-инвестор монтирует современную комплексную систему, которая сможет отслеживать возможные риски попадания вредных веществ в почву и подземные воды. Такую же систему создадут для мониторинга воздуха рядом с мусоросортировочным полигоном. Сейчас потенциальный инвестор определяет наиболее оптимальное оборудование для будущего объекта, после чего оно пройдет всю необходимую экспертизу. Подобные системы мониторинга уже эффективно работают в ряде регионов России.

- Наша задача сделать не очередную свалку, куда начнут свозить отходы, закапывая в землю, кое-как сортируя. Но, в конечном счете, через некоторое время снова встанет вопрос рекультивации и поиск новых площадей под мусор. Цель проекта, который планируется реализовать в Надеждинском районе, – создать современное, экологически безопасное производство, которое позволит решить проблему утилизации отходов и в то же время будет приносить прибыль инвестору, – рассказала заместитель председателя Правительства Приморского края Елена Пархоменко.

Напомним, что новый мусоросортировочный полигон построят на значительном расстоянии от поселка Городечный в Надеждинском районе. Он сможет принять весь объем твердых коммунальных отходов, который образуется во Владивостокском и Артемовском городских округах, а также в Надеждинском районе. Благодаря работе по новой технологии, возможность возгорания отходов исключена.

- Самое главное, что это будет не просто полигон для утилизации отходов, а сортировочный комплекс, с извлечением максимального числа полезных фракций. Захораниваться будут так называемые хвосты, причем делаться это будет методом компостирования, то есть без вреда для почвы. Также, это предотвратит запах, исключит скопление на территории птиц и мелких грызунов, – объясняет Елена Пархоменко.

Сейчас рассматривают возможность размещения таких комплексов еще в нескольких районах края. Работа ведется в рамках государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.